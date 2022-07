Van de Zandschulp hoopt Nadal 'pijn' te kunnen doen op Wimbledon

Van de Zandschulp (26) had Nadal vroeger als idool en hij zag hem op televisie ook regelmatig spelen op Wimbledon. "Ik herinner me nog de Wimbledon-finale van 2008 toen Nadal in vijf sets won van Roger Federer, die wedstrijd was vrij bizar en steekt er voor mij bovenuit. Dat Federer in de vierde set een matchpoint wegwerkte met een backhand langs de lijn. Uiteindelijk won Nadal toch en ik was toen een blij kind." Het werd uiteindelijk 9-7 in de vijfde set voor de Spanjaard.