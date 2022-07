Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes stopt met damesteam in eredivisie

Verder was het voor de club moeilijk om dames te vinden die op hoog niveau basketbal wilden spelen. Daar bovenop kwam dat het 5x5 basketbal volgens Visser geen prioriteit krijgt vanuit de Nederlandse Basketball Bond, in tegenstelling tot 3x3 basketbal. "We vinden het heel jammer dat we de traditie van dames eredivisiebasketbal in en om Utrecht komend seizoen niet kunnen continueren."