Van der Horst naar Hercules als nieuwe assistent

”Rene kwam hier 11 jaar geleden binnen als HJO, hij heeft hier enorm zijn stempel gedrukt op zowel onze jeugdopleiding als ons 1e elftal. We willen deze lijn nu doortrekken. We willen vol inzetten op een nog betere doorstroming vanuit de O17, O18 en O21. Daarbij is zaterdag 1 in scope gekomen als nieuwe landingsplaats voor talenten uit onze jeugdopleiding. Als hoofdtrainer lijkt het ons logisch dat hij wellicht nog een stapje hoger gaat maken, echter als Technisch manager wilden we heel graag verder met Rene en zijn we erg blij dat we nog 3 jaar met elkaar mogen gaan samenwerken”, aldus bestuurslid Sydney Volten.