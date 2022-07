Welten ziet hockeysters 'moeizaam winnen' van Chili

Utrecht/Bilthoven - De Nederlandse hockeysters boekten een moeizame zege op Chili. Dat vond Lidewij Welten, volgend seizoen speelster van het Utrechtse Kampong, die de openingstreffer voor haar rekening nam. Oranje won 3-1 en gaat als groepswinnaar de kwartfinales van het WK in. "We kunnen tevreden zijn met de winst, want met 9 punten uit drie wedstrijden halen we volle bak en beter had niet gekund, maar we zullen in de kwartfinales wel beter moeten spelen", zei de routinier op Ziggo Sport.