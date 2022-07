FC Utrecht treft Heerenveen vrijdag in ingelast oefenduel

De wedstrijd is toegankelijk voor publiek en begint om 17.00 uur. Sportpark ’t Heidefjild, gelegen aan Leidijk 20 in Jubbega, is geopend vanaf 16.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa voor 10 euro per stuk. Voor kinderen tot en met 15 jaar is de toegang gratis.