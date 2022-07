Utrecht Dominators verliest kampioenswedstrijd eerste divisie

Op het veld van de Amsterdam Crusaders ving Utrecht de strijd aan met Lightning Leiden. Beide ploegen wisten zich te plaatsen na bloedstollende halve finales, en waren elkaar in het reguliere seizoen pas een keer tegengekomen. Die wedstrijd hadden de Dominators niets in te brengen gehad. Beide ploegen warenechter behoorlijk gegroeid in het reguliere seizoen. De eerste helft was het voor beide teams aftasten, maar Leiden wist uiteindelijk toch een touchdown te scoren met het extra punt, waardoor de Domstedelingen tegen een 7-0 achterstand aankeken.