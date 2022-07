Carrière Lemoine zit er op, tennisster strandt in halve finale ITF Amstelveen

Lemoine is al sinds 2009 actief in het proftennis. In het enkelspel wist ze in totaal 17 ITF-titels op haar naam te zetten. In het dubbelspel sleepte ze er zelfs 24 binnen. Haar laatste twee titels won Lemoine vorig jaar in Amstelveen. Die prestatie wist ze in haar afscheidstoernooi niet te herhalen.