Te weinig benzine in tank: Verschoor uit Benschop verliest zege Formule 2 na diskwalificatie

Kort na de finish viel Verschoor stil. Dit zou kunnen wijzen op een lege tank of een hydraulisch probleem. Zelf was hij ook bang na de de race onthulde hij tegen Viaplay: “Zeker een twijfeltje, als dat zo is, ga ik echt janken. Dan kan ik er niets aan doen, maar dat zou echt megazuur zijn. Ik hoop dat het hydraulisch is, maar het kan ook benzine zijn.” Uiteindelijk bleek het te gaan om een brandstoftekort, waarna de coureur uit Benschop werd gediskwalificeerd. Coureurs moeten na de finish een minimale hoeveelheid benzine in de auto hebben.