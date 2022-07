Maher verlaat FC Utrecht voor avontuur in Saoedi-Arabië

Maher had behoefte aan een buitenlands avontuur, schetst technisch directeur Jordy Zuidam. “Wij hebben Adam te kennen gegeven dat we hem vanwege zijn voetballende kwaliteiten graag bij onze selectie wilden houden, maar ook aangegeven dat we bereid waren mee te werken aan een vertrek in het geval er een passend bod op hem zou worden uitgebracht. Dat laatste gebeurde en Adam bereikte met Damac FC ook persoonlijk een akkoord. We wensen Adam veel succes in Saoedi-Arabië en bedanken hem voor zijn inzet voor FC Utrecht.”