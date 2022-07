Utrechts duel in Leidsche Rijn: Ellen van Dijk klopt Lorena Wiebes

De organisatie van de rittenkoers door Nederland en België had een parcours van 3,9 kilometer neergelegd in Leidsche Rijn. Van Dijk legde het traject af in 5 minuten en 8 seconden, daarmee was ze 11 seconden sneller dan Wiebes. De derde plaats was voor Esmée Peperkamp op 14 seconden van Van Dijk.