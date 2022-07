Othmane Boussaid scoort 'in eigen huis' voor FC Utrecht tegen KV Kortrijk

Kortrijk/Utrecht - FC Utrecht heeft het trainingskamp in Zeeland afgesloten met een nederlaag. KV Kortrijk was vanmiddag in een oefenduel te sterk en won met 2-1. Het enige Utrechtse doelpunt kwam van de in Kortrijk geboren Othmane Boussaid. Zo'n 3.000 toeschouwers waren erbij in het Kortrijkse Guldensporenstadion.