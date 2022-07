Van Dijk troeft Wiebes af in Ladies Tour en rijdt slotrit in het blauw

Woerden/Mijdrecht - Wielrenster Ellen van Dijk uit Woerden start morgen de laatste etappe van de Baloise Ladies Tour in Nederlands-Belgische grensstreek in de blauwe leiderstrui. Ze was vanavond in de tijdrit in Knokke-Heist 51 seconden sneller dan Lorena Wiebes en dat was genoeg om de kop van het klassement over te nemen. Wiebes uit Mijdrecht boekte eerder vandaag nog haar derde etappezege op rij.