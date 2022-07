Dutch Open in Amersfoort krijgt gedroomde finale

Griekspoor is de als eerste geplaatste speler op het terrein van tennisvereniging ALTA. Hij won zaterdag zijn halve finale in drie sets van de Rus Ivan Gachov. De setstanden waren 6-2, 3-6 en 6-3. Zijn opponent in de finale, Carballes, rekende in drie sets af met zijn landgenoot Barbabe Zapata in de andere halve finale.