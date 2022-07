Van Dijk wint Ladies Tour, ondanks vierde ritzege van Wiebes

Het was de vierde ritzege voor Wiebes (Team DSM), die eerder de eerste, de tweede en het eerste gedeelte van de derde rit had gewonnen. Haar regiogenote Van Dijk (Trek-Segafredo) had woensdag in Utrecht de proloog gewonnen en was zaterdag in het tweede gedeelte van de derde etappe opnieuw de snelste in een individuele tijdrit.