Hockeysters voor de derde keer op rij wereldkampioen

Een kwartier voor tijd bracht Agustina Gorzelany de spanning nog een beetje terug door raak te pushen uit een strafcorner. Ze verraste Josine Koning uit Amersfoort die het doel verdedigde. Zaterdag was Anne Veenendaal nog de keepster in de halve finales. In de slotfase kwam Nederland niet meer in gevaar en nog voordat de tijd verstreken was, vielen de speelsters en de staf elkaar in de armen.