Gretige Bas Dost blij weer terug in Nederland te zijn: 'Ik wil gewoon vlammen'

Vorig seizoen werd de aanvalsleider nog kampioen van België in het blauwzwart van Club Brugge. Hij was er twaalf keer trefzeker. Ook bij VfL Wolfsburg en Sporting Lissabon was de spits bijna ieder seizoen elke twee wedstrijden wel bij een doelpunt betrokken. In het seizoen 2016/2017 werd hij zelfs topscorer van Portugal, met 34 goals in 31 wedstrijden. In Europa wist alleen Lionel Messi die jaargang meer doelpunten te maken: 37 stuks. Daarnaast heeft de Deventenaar ook nog eens achttien interlands achter zijn naam staan.