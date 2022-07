WK atletiek: Bol soepel naar halve finales 400 horden: 'Lekker'

Bol hoopt in die finale haar beste race ooit te lopen. "Een wereldrecord lopen is makkelijker gezegd dan gedaan. Sydney heeft het op 51,41 gezet en dat is superhard. Mijn beste tijd is 52,03, ik hoop dat ik in de finale in de 51 kan lopen. Maar ik ben er nu nog niet mee bezig. We gaan het straks meemaken in de finale, eerst komen nog de halve finales."