Estafetteploeg met Femke Bol mist WK-finale door diskwalificatie na foute wissel

Eugene/Amersfoort - Atlete Femke Bol uit Amersfoort is er op de WK atletiek in de Verenigde Staten niet in geslaagd de finale van de 4x400 meter te halen. De estafetteploeg, waarin ook Hanneke Oosterwegel, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters liepen, kwam in Eugene als derde over de finish maar werd daarna vanwege een mislukte wissel gediskwalificeerd.