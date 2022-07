Lorena Wiebes verovert gele trui in eerste etappe Tour de France Femmes

Wiebes, die dit jaar al vijftien zeges op zak had, moest in de laatste honderden meters van ver komen, maar had voldoende kracht in de benen om Marianne Vos nog te passeren. "Het was een chaotische, lange sprint. Ik rekende er wel op dat Marianne de sprint vroeg zou inzetten. Het was 'close', maar gelukkig kon ik nog een keer versnellen en het tot de finish vasthouden."