Groenewegen tweede in slotetappe, Tusveld sluit Tour de France af als 65e

Utrecht/Vinkeveen - Martijn Tusveld is na drie weken fietsen in de Tour de France als 65e geëindigd in het algemeen klassement. De Utrechter, rijdend voor Team DSM, moest bijna 3,5 uur toegeven op de Deense gele trui winnaar Jonas Vingegaard van de Nederlandse ploeg Team Jumbo-Visma. Vinkevener Dylan Groenewegen werd in de massasprint van de slotetappe tweede, in het algemeen klassement is hij 117e geworden.