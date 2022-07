FC Utrecht huurt middenvelder Bozdogan van Schalke 04

Tot op heden speelde Bozdogan 18 keer in de hoofdmacht van Schalke 04, waarvan vier duels in de Champions League. Vorig seizoen verhuurde Schalke de middenvelder aan Besiktas, voor die club kwam hij 18 keer in actie. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ervaring heeft opgedaan in buitenlandse topcompetities en is hij al actief is geweest in de Champions League. We zijn content dat we Can welkom mogen heten bij de club, mede door zijn geloof in onze ambities", aldus Zuidam.