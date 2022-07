GVVV haalt met Berenstein nog een voormalig profvoetballer

Berenstein kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor eerste divisionist Telstar. Voor de club uit Velsen kwam hij in totaal 59 keer in actie. Eerder speelde hij ook al in de eerste divisie voor FC Volendam (41 duels). Berenstein heeft ook een verleden in de jeugd van FC Utrecht. Hij maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij FC Dordrecht (8 duels).