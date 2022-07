FC Utrecht scoort niet en verliest van AEK Athene

FC Utrecht-middenvelder Quinten Timber, die zo goed als zeker naar Feyenoord vertrekt, zat niet bij de wedstrijdselectie. Zijn mogelijke vervanger, Can Bozdogan, zat nog niet bij de wedstrijdselectie van FC Utrecht. Nordin Amrabat, hij wordt in verband gebracht met een transfer naar FC Utrecht, kwam bij AEK Athene in de tweede helft in actie.