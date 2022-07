Tour de Femmes: Wiebes kan na harde valpartij niet meesprinten om overwinning

De beste regiogenote was Mischa Bredewold uit Hoogland. Zij kwam in de massasprint als 26e over de streep. De Woerdense Ellen van Dijk werd 27e. De renster van Trek-Segafredo, die 19e in het algemeen klassemenst staat, reed in de finale op kop voor haar teamgenote Elisa Balsamo maar de Italiaanse kon de massasprint niet winnen.