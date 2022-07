FC Utrecht en Shakhtar Donetsk houden elkaar in evenwicht in benefietwedstrijd

Utrecht - De benefietwedstrijd tussen FC Utrecht en het Oekraïense Shakhtar Donetsk is vandaag in een gelijkspel geëindigd. In Stadion Galgenwaard kwamen beide ploegen vandaag twee keer tot scoren: 2-2. Het was de laatste oefenwedstrijd van de Domstedelingen voor de start van de competitie volgende week.