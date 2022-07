Veerman na half seizoen alweer weg bij FC Utrecht

Volendam promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. "Welkom thuis", schrijft de club bij de aankondiging van de terugkeer van Veerman. De spits maakte in zijn eerste periode in het oranje shirt 22 doelpunten in de eerste divisie. Halverwege het seizoen 2014-2015, waarin hij zestien keer scoorde voor Volendam, stapte hij over naar Heerenveen.