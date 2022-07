Honkballers Quick Amersfoort sluiten af met nederlaag

In de vervolgcompetitie, waarin de ploegen de punten die in het eerste deel van de competitie zijn behaald mochten meenemen, is Quick als voorlaatste geëindigd. Hoofddorp Pioniers is de winnaar van deze competitie en speelt play-offs tegen de nummer vier van de vervolgcompetitie, Twints, van de bovenste vier. De winnaar van die tweekamp mag meedoen aan de play-offs om de landstitel.