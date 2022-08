Pessel & Boonen zijn terug van vakantie: 'FC Utrecht heeft teveel spelers, Zuidam mag aan het werk'

De twee heren zijn weer terug van hun welverdiende vakantie. Uiteraard hebben Pessel & Boonen FC Utrecht wel gevolgd. Zo zijn de twee niet enthousiast over het systeem dat hoofdtrainer Henk Fraser wil spelen. Over de inkomende versterkingen is het duo wel positief, maar de selectie is volgens hen veel te groot. Technisch Jordy Zuidam mag volgens hen nog wel wat spelers van de hand doen.