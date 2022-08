Voormalig FC Utrecht-scout Jan Verkaik overleden

In zijn tijd als voetballer was Verkaik met Elinkwijk actief in de eerste divisie. Ook als trainer was hij succesvol. Zo leidde hij zowel Argon uit Mijdrecht als het Utrechtse UVV naar de hoofdklasse. Verder was hij als trainer actief bij Ultrajectum, Zwaluwen Vooruit, Holland en FC De Bilt.