FC Utrecht klaar voor RKC: 'Europees voetbal halen en het liefst rechtstreeks'

Voor Ter Avest is de speelstijl niet nieuw. Hij speelde het in Italië bij Udinese ook al. "Al was dat meer een verdedigend ingestelde variant. Deze is veel meer aanvallend. Misschien hebben we nog wat tijd nodig om de puntjes op de 'i' te zetten, maar het is er al aardig ingeslepen. RKC zal waarschijnlijk hetzelfde spelen, dus dat wordt wat dat betreft haast 1-tegen-1."