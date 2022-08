FC Utrecht klaar voor RKC: 'Fraser gaat voor aanvallend voetbal met veel druk'

Fraser hoopt dat de speelwijze in de smaak gaat vallen bij de supporters, die het liefst een zeer aanvallend in 4-3-3 spelend FC Utrecht zien. "Ik luister heel graag naar de meningen van andere mensen. Maar als ik ergens van overtuigd ben is het moeilijk om me ergens vanaf te brengen. Ik denk dat dit systeem perfect past bij de spelers die we hebben. In Nederland heeft men veel antipathie voor dit concept, omdat het met vijf verdedigers zou zijn, maar dat is helemaal niet zo. Het zijn drie verdedigers met zes man vooruit. We gaan juist zeer aanvallend spelen."