LIVEBLOG: FC Utrecht trapt het seizoen af tegen RKC

Utrecht - FC Utrecht trapt zaterdagavond het seizoen af tegen RKC Waalwijk. Net als vorig seizoen zijn de verwachtingen hoog. Vorig seizoen eindigde in een teleurstelling. Onder de nieuwe trainer Henk Fraser en met een boel nieuwe spelers hopen de Domstedelingen nu wel voor een prijs te gaan. De eerste horde in de eredivisie moet in Waalwijk genomen worden. Volg de wedstrijd live op Radio M Utrecht 93.1 FM of via dit Liveblog.