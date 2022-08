Van Dijk wint met Trek ploegentijdrit in Zweden

"Het is heel speciaal om een ploegentijdrit te winnen en samen op het podium te gaan, want je doet het echt samen", aldus Van Dijk, de regerend wereldkampioene tijdrijden. "Eerlijk gezegd was ik er vooraf niet zo zeker van dat we deze ploegentijdrit konden winnen, want Elisa Longo Borghini werd vrijdag ziek. We misten dus een grote motor. Onderweg kregen we te maken met pech, want Lauretta Hanson reed lek en we raakten ook Chloe Hosking kwijt. We hadden al snel nog maar vier rensters over en we wisten dat we in ieder geval met z'n vieren moesten finishen. Amalie Dideriksen had het lastig en omdat zij de zwakste schakel was, moesten we ons tempo aan haar aanpassen. Dat we ondanks al die uitdagingen toch hebben gewonnen, maakt het alleen maar mooier."