Invaller Dost voorkomt met twee doelpunten nederlaag FC Utrecht

"Dit was ook mijn doelstelling toen ik hierheen kwam. Dit is een mooi begin, zo maak ik ze graag", reageerde Dost, die voor de wedstrijd al te horen had gekregen dat hij maar 45 minuten zou spelen. Fraser sprak na afloop, ondanks de comeback, wel van een domper. "Jazeker, je wil hier gewoon winnen. In de beginfase moeten we scoren en daarna geven we de tegengoals te makkelijk weg."