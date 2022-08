Vervroegde seizoensstart Sportlust'46 en Hercules door beker: 'Ik zit niet op die wedstrijd te wachten'

Hercules miste vorig seizoen het kampioenschap en de promotie naar de tweede divisie na een idiote slotfase tegen ADO'20. In de play-offs struikelden de Utrechters vervolgens over DVS'33. Maar de ploeg van René van der Kooij lijkt zich te hebben hersteld. In de voorbereiding won Hercules alle vijf de oefenduels, waaronder die tegen tweede divisieclubs Rijnsburgse Boys, TEC en Koninklijke HFC. "Maar we hebben nog te veel pieken en dalen", blijft Van der Kooij kritisch. "Al kan ik natuurlijk niet zeggen dat we er slecht voor staan."