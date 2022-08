FC Utrecht voorlopig zonder Van der Hoorn

"In het duel met RKC Waalwijk had ik, zoals ze dat zeggen, een momentje; een situatie waarin ik een pijn voelde in mijn knie", aldus Van der Hoorn. "Daarop ben ik direct gewisseld, ik voelde namelijk dat het niet helemaal in de haak was. Ik baal er stevig van dat ik de komende weken niet kan spelen en stel vanaf nu alles in het werk om zo snel mogelijk weer wedstrijdfit te geraken."