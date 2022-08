IJsselmeervogels swingend langs Prestige Sports

In de tweede helft was het aanvallende middenvelder Christos Ibrahim die op aangeven van buitenspeler Khalid Tadmine binnenschoot (2-0). Nog binnen het uur werd de marge naar drie goals vergroot. Kian Visser werd onreglementair gestuit in de zestien, maar Leonardo profiteerde van het gegeven voordeel en schoot de bal hard binnen. Na 66 minuten maakte Tadmine aan alle twijfel een eind. Uit een aanval over vele schijven combineerde IJsselmeervogels met enkele vloeiende combinaties tot eindstation Tadmine die met een laag schot droog binnen schoot.