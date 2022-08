Liveblog: Geen doelpunten in eerste helft FC Utrecht - Cambuur

Utrecht - In speelronde 2 van de eredivisie treft FC Utrecht het Friese Cambuur Leeuwarden. Het is de eerste wedstrijd voor eigen publiek en dat moet tevens de eerste overwinning van het seizoen opleveren. Vorige week knokte FC Utrecht zich tegen RKC terug tot een 2-2 gelijkspel. Cambuur begon met een 0-2 nederlaag tegen Excelsior. De wedstrijd is zoals altijd live te volgen op Radio M Utrecht 93.1 FM en via dit liveblog.