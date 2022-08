Hercules simpel door in beker, ook Sportlust'46 wint

Hercules was van meet af aan de betere ploeg en kreeg in het eerste kwartier de nodige kansen, maar kwam pas na 17 minuten op 1-0 toen Oussama Lahri een voorzet van Dirk Homoet binnen werkte. Nadat Tim Waterink een grote kans op 2-0 had gemist, kwam Ter Leede na een half uur uit het niets op 1-1. Op een fraaie uithaal van Bart van der Weijden was doelman Pepijn Vonk kansloos.