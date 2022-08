Onwennig FC Utrecht weet ook thuis niet te winnen: 'Tijd word je in Utrecht helaas niet gegeven'

Mark van der Maarel begrijpt de kritiek. "Het is niet goed genoeg. Na een half uur zakken we in en laten we hen voetballen", vertelde de verdediger die ook dit seizoen al snel terugkeerde in de basis. "Neemt niet weg dat de teleurstelling overheerst. Aan de andere kant begonnen we vorig seizoen fantastisch en toen kakte het in. We werken nu aan een nieuw systeem, dat kost tijd. Maar we hebben wel gehoord dat tijd in Utrecht je niet gegeven is", refereert Van der Maarel aan het fluitconcert na afloop van de tribunes in de Galgenwaard. "Ach, dat hoort ook bij topsport."