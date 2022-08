Van de Zandschulp met Oranje in Davis Cup

Paul Haarhuis weet dat Oranje daarmee een zware poule treft. "We hebben in de groep met Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een zeer pittige uitdaging om ons te plaatsen voor de Davis Cup Finals. Maar het team heeft het afgelopen jaar qua niveau laten zien dat ze met de top van de tenniswereld mee kunnen zowel in enkel- als dubbelspel, dus we hebben zeker een kans tegen deze landen." Het zou super zijn als veel Nederlandse fans naar Glasgow komen om ons aan te moedigen. In Den Haag hebben we weer gezien hoe fijn die support is. Ik kijk ernaar uit.”