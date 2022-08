Fabian de Keijzer: 'Het is aan mij om te laten zien dat ík er hoor te staan'

Utrecht - Voor iets meer dan 1100 toeschouwers maakte Fabian de Keijzer maandagavond zijn rentree in de Galgenwaard. De doelman, die begin mei in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een bovenbeenblessure opliep, stond onder de lat in de thuiswedstrijd van Jong FC Utrecht tegen Heracles. Ondanks de 0-3 nederlaag was De Keijzer tevreden. "Eindelijk weer eens 90 minuten gespeeld."