Trainers Spakenburg en IJsselmeervogels eensgezind: 'Top drie nog niet realistisch'

Maar Loenen was bij zijn vorige clubs altijd wel een garantie voor een eindklassering in de top. Dat is ook waarom Spakenburg hem heeft vastgelegd. "Ik ben ook niet gekomen om te flierefluiten", aldus de Utrechter, die het goed naar zijn zin heeft op de Westmaat. "Alles is fantastisch geregeld, een mooie spelersgroep en emotionele supporters. Na twee oefenwedstrijden riep iedereen dat we kampioen gingen worden, en twee of drie duels later was het allemaal kut. Zo werkt dat daar, "