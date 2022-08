Judoka's Korrel, Van 't End en Smink geselecteerd voor WK

Provincie Utrecht - Houtenaar Noël van 't End, Hooglander Jesper Smink en Michael Korrel uit Vianen nemen in oktober deel aan het WK judo in Oezbekistan. Van 't End komt in actie in de klasse tot 90 kilo. In diezelfde klasse hoopt ook Smink ver te komen. Korrel vecht in de klasse tot 100 kilo.