Timmerarends wint Sjors Overbeek Bokaal

Tot aan de finale ging Wouter van Midden uit Vlist aan de leiding met 20,18 meter. Dat was iets meer dan Lucas van Eijk uit Haastrecht (3e) in zijn eerste sprong had genoteerd. Hij tekende voor 20,06 meter. In de finale kwam Timmerarends over alles en iedereen heen zetten. Hij stond tot dat moment derde.