GVVV wil direct terug, kan Hercules weer meedoen om de titel?

De voorbereiding van GVVV was uitstekend, met de 5-2 zege in en tegen Spakenburg als positieve uitschieter. De ploeg van trainer Gery Vink treft in de eerste speelronde Ter Leede, dat afgelopen zaterdag in de beker nog een forse maat te klein was voor Hercules (5-1). De ene wedstrijd is de andere niet, maar afgaand op de verrichtingen van de ploeg van oud-GVVV trainer Niek Oosterlee in Utrecht is GVVV meer dan torenhoog favoriet.