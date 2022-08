FC Utrecht op bezoek bij Emmen: 'Hopelijk benutten we de kansen nu wel'

Utrecht - Zonder Mark van der Maarel reist FC Utrecht zaterdag naar Emmen, op jacht naar de eerste zege in de competitiejaargang 2022/2023. Na de teleurstellende gelijke spelen tegen RKC en Cambuur is iedereen er van doordrongen dat er bij de Drentse promovendus drie punten moeten worden gepakt. "Dat we nog niet gewonnen hebben weegt zwaarder dan het feit dat we ongeslagen zijn", zegt verdediger Hidde ter Avest. "Twee uit twee was niet wat we in ons hoofd hadden voordat we begonnen", stelt trainer Henk Fraser.