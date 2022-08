Oudewaterse Wils mist bij EK finale op 3 meterplank

Nieuwegein - Schoonspringster Daphne Wils heeft zich bij de EK in Rome niet kunnen plaatsen voor de finale op de 3 meterplank. De 24-jarige schoonspringster uit Oudewater, die studeert en topsport bedrijft op Hawaï, eindigde in de kwalificatie op de veertiende plaats met een score van 232,10 punten. Wils had in het veld van 23 deelneemsters bij de beste twaalf moeten eindigen om ook de finale te mogen springen.