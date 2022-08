Cor Jansen na Giro, Tour en Vuelta: 'Nu tijd voor de vrouwen'

Jansen is één van de inititiatiefnemers die ervoor gezorgd heeft dat Utrecht de eerste stad ter wereld is die gastheer is geweest van zowel de Giro d'Italia (2010), de Tour de France (2015) als de Vuelta à Espana (2022). "Het niveau van het vrouwenwielrennen is zo ontzettend hoog", zegt Jansen. "En in Utrecht fietsen steeds meer vrouwen. Bij wielerclub CS030 is meer dan de helft van de leden vrouw."