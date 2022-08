Jong FC Utrecht verliest ook derde wedstrijd

Jong FC Utrecht kwam al vroeg op 0-1 door Dion Versluis. Vijf minuten later was het alweer gelijk, door Veenendaler Anouar El Azzouzi. Nadat Jong FC Utrecht via Dylan Timber -net naast- en Rocco Robert Shein -paal- tot twee keer toe dichtbij een nieuwe voorsprong was, schoot Samuele Longo de 2-1 voor FC Dordrecht binnen.